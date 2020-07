Finalmente la felicità, Leonardo Pieraccioni apre la busta di Maria De Filippi: trailer, trama e cast (Di lunedì 20 luglio 2020) Ci sono anche Ariadna Romero e un cameo di Maria De Filippi nel film Finalmente la felicità, datato 2011 e firmato da Leonardo Pieraccioni. Il film va in onda lunedì 20 luglio alle 21.20 su Canale 5. LEGGI ANCHE: Leonardo Pieraccioni paparazzato con Ariadna Romero Finalmente la felicità trailer Finalmente la felicità trama Il musicista Benedetto, (Leonardo Pieraccioni) si trova all’improvviso a partecipare a C’è posta per te il programma sugli improbabili ricongiungimenti familiari di Maria De Filippi (qui nei panni di se stessa), dove scopre di avere una sorella adottiva ... Leggi su tvzap.kataweb

