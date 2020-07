Farmacia abusiva nel trolley: “spacciava” medicinali (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controlli nei mercatini abusivi frequentati dai cittadini dell’est, hanno denunciato una donna di nazionalità ucraina. La 65enne, con il permesso di soggiorno in fase di rinnovo, è accusata di ricettazione e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. La signora è stata bloccata subito dopo aver venduto, per la cifra di 80 euro, un pacchetto di medicinali di provenienza estera. Nel trolley blu che aveva con sé, dal quale la “spacciatrice” di medicinali ha estratto il pacchetto che poi ha consegnato ad un uomo, i poliziotti hanno trovato ben 73 confezioni di medicinali, molti dei quali prescrivibili ... Leggi su anteprima24

