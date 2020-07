Elodie lo ammette: “Problemi di rabbia, devo trovare una soluzione” (Di lunedì 20 luglio 2020) È una delle cantanti più in voga del momento Elodie, ma nonostante la sua visibilità ha deciso di mettersi a nudo confessando le sue debolezze, decisa nel voler trovare una soluzione. Ecco cosa ha dichiarato. Elodie confessa i suoi problemi di rabbia: “devo trovare una soluzione” È un momento d’oro quello che sta vivendo Elodie, ai primi posti nelle classifiche musicali. La sua ‘Ciclone’ è diventato uno dei tormentoni di questa estate 2020. Ma Elodie ha conquistato il suo pubblico sia per il suo talento ma anche per la schiettezza che la contraddistingue. La cantante, seguitissima sui social con quasi 2 milioni di follower, usa i propri canali non solo per la musica, ma pubblica ... Leggi su velvetgossip

