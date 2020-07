De Ligt Juventus, l’olandese stringe i denti: operazione alla spalla in vista (Di lunedì 20 luglio 2020) DE Ligt Juventus – Matthijs De Ligt è pronto ancora a stringere i denti per gli obiettivi. Il difensore olandese gioca da novembre con un problema alla spalla destra: lussazione rimediata il giorno di Atalanta-Juve (23 novembre). Ma l’ex Ajax ha giocato sopra al dolore fermandosi solo in Champions a dicembre. Adesso c’è da centrare il nono scudetto di fila e passare il turno col Lione. Andare oltre sarà molto difficile oggettivamente, considerato che c’è il Manchester City ad attendere Sarri. De Ligt Juventus, operazione a fine stagione Ora De Ligt non vuole più fermarsi e Sarri non può permettersi di rinunciare a lui, con un ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : [Goal] Ad un anno dal suo approdo in bianconero, De Ligt ha già dimostrato di essere un giocatore di livello assolu… - GoalItalia : Rendimento da top player ed un futuro luminoso ad attenderlo: il primo anno di De Ligt alla Juventus ???? [… - romeoagresti : #Juventus, allenamento differenziato: recupero per chi ha giocato contro l’Atalanta, lavoro tecnico per gli altri.… - CalcioJcom : New post: Juve-Lazio, i convocati di Sarri: ok Bonucci, Bentancur e De Ligt - Dalla_SerieA : De Ligt, problemi alla spalla: a fine stagione servirà l’operazione - -