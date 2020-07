Crocchette di pollo stampate in 3D: KFC promette una rivoluzione (Di lunedì 20 luglio 2020) Crocchette di pollo senza... pollo. Lo prevede l'ultima rivoluzione pensata da KFC, la catena statunitense che ha siglato un accordo con la russa 3D Bioprinting Solutions. L'obiettivo è realizzare i ... Leggi su tgcom24.mediaset

dissapore : KFC pensa alle crocchette di pollo stampate in 3D - hwupgrade : Crocchette di pollo 3D? Ci sta pensando @kfc ?? - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: KFC si affida al bioprinting 3D per realizzare le sue crocchette di pollo del futuro #pcexpander #cybernews #tecnologia #te… - pcexpander : KFC si affida al bioprinting 3D per realizzare le sue crocchette di pollo del futuro #pcexpander #cybernews… - GiorgioPStream : KFC si affida al bioprinting 3D per realizzare le sue crocchette di pollo del futuro | Hardware Upgrade -