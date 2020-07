Coronavirus, Lancet: vaccino cinese è sicuro e induce una risposta immunitaria (Di lunedì 20 luglio 2020) Dalla rivista britannica Lancet arrivano dei risultati incoraggianti, in merito al vaccino contro il Coronavirus: le dosi prodotte da un team cinese sono risultate sicure e hanno indotto anticorpi contro il SarsCov2. Non solo da Oxoford: ottimi risultati in merito alla sperimentazione del vaccino contro il SarsCov2 sono stati ottenuti anche da un gruppo di … L'articolo Coronavirus, Lancet: vaccino cinese è sicuro e induce una risposta immunitaria proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

