Sarri non ha dubbi: «Onorerò il contratto a tutti i costi» (Di domenica 19 luglio 2020) Sarri, zero dubbi sul futuro: «Voglio andare avanti con la Juve». Le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Lazio, Maurizio Sarri parla così del suo futuro, oggetto di dibattito mediatico negli ultimi giorni. FUTURO – «Io ho un contratto e voglio onorarlo a tutti i costi. Il mio futuro è domani e qui bisogna pensare alle prossime partite e non hai prossimi 12 mesi. Noi dobbiamo essere con la testa alla Lazio, il resto sono conseguenze». LASCIARE DA VINCENTE – «Ho già risposto prima. Ho un contratto in essere. Per quanto mi riguarda voglio andare avanti con la Juve. Al Chelsea la situazione era ... Leggi su calcionews24

Paolo_Bargiggia : La mia opinione è che Sarri fin qui ha fallito anche se vincerà lo scudetto e ha sbagliato la @juventusfc ad ingagg… - romeoagresti : #Sarri sulle critiche: 'Hai mai chiesto a un pilota di F1 se ha paura della velocità? Il mestiere è questo: va tutt… - juventusfc : #Sarri ?? «In questo momento non abbiamo problemi a fare gol, dobbiamo essere più solidi. Dobbiamo capire se la veri… - mikelelomb : @rajonee09 Sei sicuro? Guardati i media, social e tv da adesso in poi,: si parlera' solo del futuro di Sarri e non… - guich76 : @SuperSantos1977 @SuperflyVideo A me dispiace per #sarri perché mi sembra un po' lasciato solo. Molti giocatori st… -

TORINO (ITALPRESS) - La Juventus per provare a chiudere definitivamente il discorso scudetto, la Lazio per tentare di riaprire il discorso tricolore. Quella di domani alle 21.45 all'Allianz Stadium tr ...

