Roma-Inter e il fallo non fischiato a Lautaro, i tifosi insorgono: “Se vincevamo potevamo dare fastidio a qualcuno” [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Polemiche post gara. Tutto nella norma, non stupitevi. Anzi sì. Sapete perché? Questa volta i falli di mano non c’entrano. Si è da poco concluso il match dell’Olimpico tra Roma e Inter, ma a far discutere è il mancato fischio dell’arbitro Di Bello per un contatto tra Kolarov e Lautaro la cui azione ha poi portato al gol del momentaneo pari di Spinazzola. Anche dopo segnalazione al Var, il direttore di gara ha giudicato il contatto regolare convalidando la rete. Da qui le reazioni furiose dei tifosi nerazzurri sui social. Tra la solita malafede e incompetenza, tanti hanno chiamato in causa anche la Juve: “Se vincevamo stasera potevamo dare fastidio a qualcuno…”. In basso il VIDEO ... Leggi su calcioweb.eu

