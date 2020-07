I convocati di Longo per la sfida con la Fiorentina (Di domenica 19 luglio 2020) Il tecnico del Torino Moreno Longo ha diramato la lista dei convocati, in vista del match di questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Ecco di seguito la lista definitiva: Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani. Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Celesia, De Silvestri, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo. Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, Rincon. Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza. Foto: profilo Twitter ufficiale TORINO L'articolo I convocati di Longo per la sfida con la Fiorentina proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Fiorentinanews : I convocati di Longo: c’è il mattatore viola dell’andata e c’è anche un ex sulla fascia - sportli26181512 : #Torino, i convocati per la Fiorentina. Assenti Djidji e Baselli: In vista della gara con i viola il tecnico granat… - Cuore_Toro : #fiorentinatorino | i convocati di #longo - TuttoIlToro : ??: I convocati per #FiorentinaTorino. Sono 24 i calciatori a disposizione di Moreno Longo. #SFT #FVCG ??… - ilPentasport : Sono 24 i convocati di Beppe Iachini per #FiorentinaTorino di domani sera (ore 19:30), presente anche #Dragowski. A… -