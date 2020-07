"Come fidarsi delle autocertifiazioni?". È allarme Covid alle frontiere (Di domenica 19 luglio 2020) Mauro Indelicato I migranti potrebbero entrare via terra esibendo semplicemente un'autocertificazione agli agenti di frontiera: ecco il paradosso sollevato nei giorni scorsi dal deputato Gianni Tonelli Dopo che nei Balcani il coronavirus È tornato a serpeggiare in modo piuttosto preoccupante, a Roma si È deciso di stilare una lista di 13 Paesi da cui È impossibile entrare e, non a caso, tra questi ci sono anche Serbia, Bosnia e Macedonia del Nord. C’È però il rischio di un paradosso: per via legale da queste nazioni non si può entrare, ma che succede nel momento in cui ci si troverà di fronte ad ingressi illegali? Un’eventualità non remota, visto che dai Balcani transita una delle rotte più trafficate ... Leggi su ilgiornale

Come dovranno comportarsi gli agenti di polizia?” Tonelli, che è poliziotto e che è stato anche segretario del sindacato Sap, conosce bene la situazione degli agenti e non è un caso per l’appunto che ...

