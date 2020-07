Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Nina Moric svela un retroscena sull’ex coppia (Di domenica 19 luglio 2020) Torna il sereno tra Nina Moric e Belen Rodriguez: incontro a Capri Continua la querelle tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino che dopo un anno di convivenza hanno deciso nuovamente di dividere le loro strade. Dopo le varie notizie di gossip che sono circolate intorno all’ormai ex coppia, di recente è saltato fuori anche il nome di Nina Moric. Quest’ultima in passato ha avuto una serie di grattacapi con la conduttrice di Tu si que vales, ma ora pare che tra le due donne, entrambe ex di Fabrizio Corona, ci sia stato un riavvicinamento. Addirittura la modella croata e la madre di Santiago hanno trascorso una serata insieme a Capri, luogo dove entrambe erano in vacanza. Cena e abbracci ... Leggi su kontrokultura

