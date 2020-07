Bari: neonato abbandonato, ritrovato davanti a una chiesa (Di domenica 19 luglio 2020) Si chiama Luigi, il piccolo nato da poco e ritrovato nella mattinata di domenica dal parroco della chiesa San Giovanni Battista a Poggiofranco, provincia di Bari. Insieme al piccolo un biglietto scritto dai genitori che l’hanno lasciato lì. Il bimbo sta bene e ora è ricoverato presso il reparto di neonatologia del Policlinico di Bari. neonato abbandonato in culla Il bambino è stato ritrovato nella culla termica della parrocchia, fortemente voluta dal parroco Antonio Ruccia per andare incontro a situazioni di questo tipo, proprio dallo stesso. Insieme a lui un biglietto che trasmette tutto l’amore e il dolore che la coppia di genitori deve aver provato nel dover lasciare il piccolino: “Luigi, mamma e ... Leggi su thesocialpost

