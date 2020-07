Viva la pappa col pomodoro! La ricetta che è un capolavoro! (Di sabato 18 luglio 2020) A ragion veduta Rita Pavone, cantava: “Viva la pappa col pomodoro”, perché sì è un vero capolavoro! Avete pomodori troppo maturi e non sapete come utilizzarli? Allacciatevi il grembiule e preparate questa meravigliosa ricetta, leggera e saporita, che vi permetterà di non sprecarli e di gustarli in una versione perfetta per l’estate, perché si consuma fredda! Questi ortaggi sono ottimi per chi segue una corretta e sana alimentazione: apportano pochissime calorie ed sono ricchi di potassio, vitamina C, K e fosforo! Inoltre, hanno numerose proprietà: antiossidante, dimagrante e digestiva. Si prendono cura del cuore, della vista, della memoria e proteggono il sistema immunitario! Curiose? Iniziamo! Viva la pappa col pomodoro: ... Leggi su pianetadonne.blog

UmbertoCinquini : Mercoledì 15 luglio 2020 Buongiorno con #ILBUFFONE - antoniorunci : @sha_ji1 @akpolyme .... viva la pappa col pomodoro...?? -

Ultime Notizie dalla rete : Viva pappa Continuano i mercoledì bio del bar osteria Lo Stellario La Gazzetta di Lucca Tv: 'Vivi e lascia vivere' serie dell'anno a Ischia Global

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - 'Vivi e Lascia Vivere' di Pappi Corsicato (Rai1) è la 'serie dell'anno' all'Ischia Global Film & Music fest. Il riconoscimento sarà consegnato ai regista napoletano lunedi 13 ...

Omaggio a Morricone e Beethoven, S. Cecilia rinasce dal vivo

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Un omaggio a Ennio Morricone con il tema struggente di 'Mission' e la magia delle sinfonie di Beethoven con Antonio Pappano sul podio per riabbracciare il pubblico con la music ...

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - 'Vivi e Lascia Vivere' di Pappi Corsicato (Rai1) è la 'serie dell'anno' all'Ischia Global Film & Music fest. Il riconoscimento sarà consegnato ai regista napoletano lunedi 13 ...(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Un omaggio a Ennio Morricone con il tema struggente di 'Mission' e la magia delle sinfonie di Beethoven con Antonio Pappano sul podio per riabbracciare il pubblico con la music ...