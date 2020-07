Un grande Aubameyang elimina il City e regala all’Arsenal la finale di FA Cup (Di sabato 18 luglio 2020) L’Arsenal di Michel Arteta vince la sfida con il Manchester City e approda in finale di FA Cup.I Gunners si impongono per due reti a zero contro gli uomini di Guardiola, grazie ad un’imperiosa doppietta di Aubameyang. La gara si sblocca al 19′ con il sigillo dell’ex Borussia Dortmund, abile a trasformare in rete con una volée d’esterno destro il cross al bacio di Nicolas Pepè. L’ex difensore della Sampdoria Mustafi può già raddoppiare in finale di frazione ma è bravo Ederson a negargli la gioia personale. Ad inizio ripresa, Sterling sfiora il pareggio. Reiterati tentativi per De Bruyne e David Silva ma con scarsi effetti. L’Arsenal sfrutta l’arma del contropiede e realizza il 2-0 grazie ancora una volta ad ... Leggi su alfredopedulla

