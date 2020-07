Serie A, le designazioni arbitrali per domani: Roma-Inter a Di Bello (Di sabato 18 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sei gare valide per la 15ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 19 luglio. Parma – Sampdoria Domenica 19/07 H. 17.15 Calvarese De Meo – Bottegoni IV: Sacchi Var: Manganiello Avar: Liberti Brescia – Spal Domenica 19/07 H. 19.30 Abbattista Del Giovane – Perrotti IV: Serra Var: Banti Avar: Tolfo Fiorentina – Torino Domenica 19/07 H. 19.30 Mariani Giallatini – Caliari IV: Ros Var: Giacomelli Avar: Passeri Genoa – Lecce Domenica 19/07 H. 19.30 Doveri Paganessi – Mondin IV: Pairetto Var: Irrati Avar: Ranghetti Napoli – Udinese Domenica 19/07 H. 19.30 Chiffi Fiorito – Di Iorio IV: Volpi Var: Di Paolo Avar: Costanzo Roma – ... Leggi su alfredopedulla

