Real Madrid, Sergio Ramos: “Questa Liga appartiene ai tifosi, vinceremo ancora” (Di sabato 18 luglio 2020) “Questa Liga appartiene a tutti, ai tifosi del Real Madrid e a tutti coloro che hanno avuto difficoltà. Ci sono stati molti sacrifici, lo sappiamo tutti molto bene. Ecco perché non dovremmo mai essere stanchi di vincere. Dobbiamo continuare a cogliere questa opportunità per giocare per la migliore squadra del mondo. Forza Madrid, continueremo a vincere“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Sergio Ramos, colonna difensiva del Real Madrid e simbolo dei Blancos da più di un decennio. Il solido difensore spagnolo ha esternato la propria gioia in merito alla conquista della Liga 2019/2020, ai danni di un Barcellona a tratti irriconoscibile, evidenziando quali ... Leggi su sportface

