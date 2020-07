Pozzuoli, multati mezzi della nettezza urbana provenienti da Ischia: odore nauseabondo (Di sabato 18 luglio 2020) La scorsa notte la Polizia municipale di Pozzuoli (Napoli) ha fermato e multato 12 mezzi della nettezza urbana provenienti da Ischia. “I camion colmi di rifiuti – spiega il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia – non solo erano sbarcati in città in un orario non consentito, ma sprigionavano un odore nauseabondo e insopportabile. Addirittura uno di questi trasudava percolato, lasciando una scia di liquido inquinante sulle nostre strade. E’ uno scempio che si ripete sistematicamente e che la città non è più disposta a subire. Per ora li abbiamo contravvenzionati, poi stiamo valutando quali altre azioni mettere in campo per fermare questa vergogna. Di certo continueremo ... Leggi su ildenaro

Continua la "guerra" dei rifiuti tra Pozzuoli e Ischia. Dodici automezzi della nettezza urbana, provenienti dall'isola, sono stati fermati e multati - la scorsa notte - dalla polizia municipale ...

