MotoGp – Screzio Marquez-Rins, niente penalità per Marc: il motivo della scelta [VIDEO] (Di sabato 18 luglio 2020) Giallo nelle FP3 di Jerez. Marc Marquez entra nella traiettoria di Alex Rins impedendogli di migliorarsi e subisce l’ira del connazionale della Suzuki. L’episodio finisce sotto investigazione con il rischio di 3 posizioni di penalità sulla griglia per il campione del mondo in carica. Penalità che prò non è arrivata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’episodio è avvenuto in regime di bandiera gialla, quindi Rins non avrebbe dovuto percorrere la curva a quella velocità, dunque l’infrazione di Rins è stata precedente a quella di Marquez e la decisione dei commissari è stata quella di non punire nessuno dei due. “Screzio” in pista tra #MM93 e Alex ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : 'Screzio' in pista tra #MM93 e Alex Rins nell'ultimo giro delle #FP3 ? Marquez ostacola il pilota Suzuki ed ora è s… - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: 'Screzio' in pista tra #MM93 e Alex Rins nell'ultimo giro delle #FP3 ? Marquez ostacola il pilota Suzuki ed ora è sotto… - moivalentine_ : RT @SkySportMotoGP: 'Screzio' in pista tra #MM93 e Alex Rins nell'ultimo giro delle #FP3 ? Marquez ostacola il pilota Suzuki ed ora è sotto… - puntolove69 : RT @SkySportMotoGP: 'Screzio' in pista tra #MM93 e Alex Rins nell'ultimo giro delle #FP3 ? Marquez ostacola il pilota Suzuki ed ora è sotto… - 007Vincentxxx : RT @SkySportMotoGP: 'Screzio' in pista tra #MM93 e Alex Rins nell'ultimo giro delle #FP3 ? Marquez ostacola il pilota Suzuki ed ora è sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Screzio MotoGp – Screzio Marquez-Rins, niente penalità per Marc: il motivo della scelta [VIDEO] SportFair MotoGP, Ducati: Dovizioso o Lorenzo nel 2021? Ecco la vostra scelta

A chi andrà la sella libera del team ufficiale Ducati nel 2021 per il momento non è dato saperlo e come detto dai vertici della casa di Borgo Panigale, la decisione verrà presa solo a campionato inizi ...

A chi andrà la sella libera del team ufficiale Ducati nel 2021 per il momento non è dato saperlo e come detto dai vertici della casa di Borgo Panigale, la decisione verrà presa solo a campionato inizi ...