MotoGp, Dovizioso deluso dalla Ducati: “non abbiamo capito le gomme, la mia caduta conferma le difficoltà” (Di sabato 18 luglio 2020) Si aspettava tutt’altra qualifica Andrea Dovizioso a Jerez, il forlivese ha chiuso ottavo una sessione davvero complicata, caratterizzata anche da una caduta nel finale. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesScarso feeling con la moto e poca confidenza con la gomma per il pilota della Ducati, apparso alquanto preoccupato in vista della gara: “speravo nella seconda fila, sarebbe andata bene, ma non avevo gran feeling nel pomeriggio. Il punto è che non siamo riusciti a capire bene del tutto la nuova gomma e non ho confidenza con il davanti: la mia caduta in qualifica è la conferma che non siamo del tutto a posto. Adesso ci servirebbe di trovare un po’ di feeling per fare uno step sull’anteriore per poter spingere di più per i 25 giri di gara. Fra il caldo e il ... Leggi su sportfair

