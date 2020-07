Moto GP, Petrucci: “Sarà difficile per me, ma sono convinto di poter fare bene” (Di sabato 18 luglio 2020) Danilo Petrucci, che è ancora sofferente ai muscoli del collo dopo la caduta di mercoledì nei test pre-gara, nel turno di FP3 di questa mattina non è riuscito ad andare oltre il tredicesimo tempo. Il pilota di Terni ha ottenuto il quarto tempo in 1:37.423 senza riuscire ad accedere alla Q2 e perciò partirà in quinta fila nella gara di domani: “È stata una giornata piuttosto difficile.Purtroppo questa notte ho faticato molto a dormire a causa dei dolori al collo e gli antidolorifici mi stanno debilitando molto. Nonostante ciò, sono contento di essere riuscito a ritrovare il feeling con la Moto e di aver fatto dei passi avanti rispetto alla giornata di ieri. Il mio tempo in qualifica è stato buono e, se fossi riuscito ad entrare direttamente in Q2, ... Leggi su sportface

