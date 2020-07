Genoa-Lecce, la ricetta di Liverani: “Serve massima attenzione, anche al Var. Alla mia squadra chiedo…” (Di sabato 18 luglio 2020) "Sicuramente è un crocevia molto importante".Parola di Fabio Liverani. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Lecce, intervenuto ai canali ufficiali del club salentino Alla vigilia della partita contro il Genoa, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Luigi Ferraris": dal momento della sua squadra, reduce dAlla sconfitta contro la Fiorentina, Alla situazione infortuni in casa giallorossa. Di seguito, le sue dichiarazioni."E' ovvio che la vittoria di una delle due squadre le avvicina di più all'obiettivo, mentre un pareggio lascia tutto invariato per le prossime partite. Diminuendo le partite rimaste, si assottigliano gli errori che puoi fare e sale l'attenzione. Per tutto l'ambiente: per chi arbitra, per chi è al ... Leggi su mediagol

