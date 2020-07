Francia, brucia la Cattedrale di Nantes: fiamme fuori controllo (Di sabato 18 luglio 2020) È in corso un incendio nella Cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes, in Francia. A darne notizia sono i vigili del fuoco locali. "Il fuoco non è sotto controllo, viene contrastato. È un incendio grave", ha precisato il centro di coordinamento all'Afp aggiungendo che l'allarme è stato dato alle 7:44 del mattino quando 60 pompieri sono stati inviati sul luogo dell'incendio. La Cattedrale di San Pietro e Paolo è una Cattedrale in stile gotico che sorge nella città francese di Nantes. Sul posto è arrivata anche la polizia e il distretto è isolato. Molti abitanti hanno assistito, sbalorditi, alla scena. Secondo diversi testimoni, gli organi potrebbero essere danneggiati. Il sito di Bmftv ... Leggi su howtodofor

