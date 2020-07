F1: pole da record per Hamilton in Ungheria, Ferrari in terza fila (Di sabato 18 luglio 2020) Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel GP d'Ungheria. Il pilota britannico, che nelle qualifiche chiude a 1'13''447, conquista il record della pista e la pole davanti al compagno di ... Leggi su tgcom24.mediaset

