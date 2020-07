DualSense: nuovi dettagli sul controller di PS5 (Di sabato 18 luglio 2020) Il giornalista Geoff Keighley ha avuto modo di testare con mano (è proprio il caso di dirlo) il nuovo controller di PS5 DualSense e ne ha rivelato alcuni dettagli Il giornalista Geoff Keighley ha mostrato un gameplay con DualSense alla mano giocando ad Astro Playroom su PS5. Il titolo, in bundle con ogni PlayStation 5, è stato descritto come gioco a tutto tondo e non come semplice demo. Nel corso del gameplay, Keighley ha anche rivelato alcuni importanti dettagli sul nuovo controller PS5, DualSense. Andiamo ad illustrarveli. Ecco i dettagli sul feedback aptico di DualSense, il nuovo controller di PS5 Keighley ha parlato di alcuni dettagli a partire dalle dimensioni complessive e del feel ... Leggi su tuttotek

