Dalla Spagna - Barça, Bartomeu ha deciso: Setien via questa settimana, scelto il sostituto (Di sabato 18 luglio 2020) Il Napoli, nella gara di ritorno di Champions contro il Barcellona, potrebbe ritrovarsi sulla panchina catalana un nuovo tecnico. Leggi su tuttonapoli

fattoquotidiano : L’indice di contagio Rt in Italia supera l’1. Intanto nel mondo il Covid dilaga, dalla Spagna al disastro americano… - La7tv : #inonda @EnricoLetta spiega perchè è favorevole al MES: 'Si potrebbe da subito usare per costruire 1000 centri di t… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Spagna tornano mascherine e restrizioni: dalla Catalogna alla Galizia, più di 70 focolai attivi - tuttonapoli : Dalla Spagna - Barça, Bartomeu ha deciso: Setien via questa settimana, al suo posto Gallardo - MilanForever81 : RT @sportface2016: #Calciomercato| L'indiscrezione dalla Spagna: Cristiano #Ronaldo potrebbe lasciare la #Juventus per approdare al #Newcas… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Da eroi a indesiderati, la storia di Nadia rifiutata dalla Spagna perchè infermiera Varesenews Champions League, a rischio Barcellona-Napoli per il lockdown in Catalogna

La gara valevole per gli ottavi di finale di Champions League Barcellona-Napoli dovrebbe giocarsi venerdì 8 agosto alle ore 21. Condizionale d’obbligo dopo quello che sta avvenendo nelle ultime ore in ...

MotoGP, la griglia di partenza del GP di Jerez 2020 in Spagna

Ottime qualifiche per Pecco Bagnaia, che scatterà dalla 4^ casella. Gara della MotoGP domenica alle 14 ...

La gara valevole per gli ottavi di finale di Champions League Barcellona-Napoli dovrebbe giocarsi venerdì 8 agosto alle ore 21. Condizionale d’obbligo dopo quello che sta avvenendo nelle ultime ore in ...Ottime qualifiche per Pecco Bagnaia, che scatterà dalla 4^ casella. Gara della MotoGP domenica alle 14 ...