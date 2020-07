Coronavirus, salgono i contagi in Italia. Roma, sempre più stranieri positivi. Nuovo focolaio a Ostia (Di sabato 18 luglio 2020) Sono in aumento i nuovi casi di Coronavirus in Italia. La situazione continua a non essere tranquilla, i rischi arrivano da più parti, persino dalle prostitute. Nelle ultime 24 ore – secondo i dati forniti dal ministero della Salute – sono stati registrati altri 249 positivi. Una crescita, visto che ieri erano 233. Il tutto, per un totale di 244.216. Sono 14 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Il numero totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sale così a 35.042. Coronavirus, 50 pazienti in terapia intensiva In tutto i guariti sono 196.806 (+323). Scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attualmente positivi che ora sono 12.368. I ricoverati con sintomi sono 757. In terapia intensiva si trovano ancora 50 ... Leggi su secoloditalia

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: “Restare a casa, tranne per lavoro o necessità”. Salgono i… - SecolodItalia1 : Coronavirus, salgono i contagi in Italia. Roma, sempre più stranieri positivi. Nuovo focolaio a Ostia… - BeliceIt : Coronavirus, in Sicilia 1.942 tamponi, 4 nuovi casi. I ricoveri salgono a 14 – La Repubblica - fabbri333 : Coronavirus: salgono i contagi, stabile il numero delle vittime - Sanità - -