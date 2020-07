Brescia-Spal, i convocati di Lopez: ci sono Joronen e Donnarumma (Di sabato 18 luglio 2020) Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha diramato la lista dei 21 giocatori convocati in vista della gara contro la Spal, in programma domani alle 19:30. Si tratta di Joronen, Sabelli, Mateju, Tonali, Gastaldello, Spalek, Zmrhal, Donnarumma, Torregrossa, Andrenacci, Chancellor, Ghezzi, Aye’, Mangraviti, Skrabb, Viviani, Martella, Dessena, Semprini, Bjarnason, Papetti. Leggi su sportface

sportface2016 : Diego Lopez, tecnico del #Brescia, ha diramato la lista dei 21 giocatori convocati in vista della gara contro la… - YouWantBonus : Betwinner ?? - news_ferrara : SPAL: a Brescia a caccia del successo per evitare anche l’umiliazione dell’ultimo posto - AndreCardi : @donbicenzo #PronoTwitter34 VERONA-ATALANTA 1-3 CAGLIARI-SASSUOLO 2-3 MILAN-BOLOGNA 2-1 PARMA-SAMPDORIA 1-1 BRESCI… - fisco24_info : Di Bello arbitra Roma-Inter, Doveri per Genoa-Lecce: Napoli-Udinese a Chiffi, Abbattista dirigera Brescia-Spal -