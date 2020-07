Benevento Città Spettacolo: ecco date, tema e logo dell’edizione 2020 (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e l’Assessore agli Spettacoli, Oberdan Picucci, rendono noto che la 41^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo”, organizzato dal Comune di Benevento, si terrà dal 24 al 30 agosto 2020. “Lontano da nessuno” è il tema scelto dal direttore artistico, Renato Giordano, per gli eventi di Teatro, Musica, Libri, Cinema, Danza e Mostre che si terranno presso numerosi luoghi del centro cittadino. Prossimamente sarà reso noto il nuovo Cartellone. La nuova immagine di Benevento Città Spettacolo è stata realizzata da Paola Serino. Il Cerchio inscritto nel Quadrato è simbolo del rapporto ... Leggi su anteprima24

irlBrynhildr : RT @afr_hate: Che città la mia Benevento... #stopomotransfobia - AntonellaStara3 : RT @Grandi_VERDI_IT: Cordoglio e solidarietà per Palermo.Questa volta è toccato a #Palermo,prima a #Genova,#Livorno,#Alessandria,#Benevento… - CrFiori : RT @Grandi_VERDI_IT: Cordoglio e solidarietà per Palermo.Questa volta è toccato a #Palermo,prima a #Genova,#Livorno,#Alessandria,#Benevento… - TV7Benevento : MASTELLA:” PRONTI A RESTITUIRE IL TEATRO COMUNALE ALLA CITTA' DI BENEVENTO.” Video-foto... - europaverde_it : RT @Grandi_VERDI_IT: Cordoglio e solidarietà per Palermo.Questa volta è toccato a #Palermo,prima a #Genova,#Livorno,#Alessandria,#Benevento… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Città Frosinone decolla per la Sicilia. Dopo i tamponi al gruppo squadra ciociariaoggi.it