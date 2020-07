Uomini e Donne, Sammy Hassan e Giovanna Abate confermano: ‘Ci siamo lasciati’ (Di venerdì 17 luglio 2020) Quel che i fan avevano già intuito è diventato realtà. Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati poche settimane dopo la scelta avvenuta nell’ultima stagione di Uomini e Donne. D’altronde gli indizi parlavano chiaro e mancava solo l’ufficialità che come da copione è arrivata attraverso una copertina e lunga intervista sul nuovo numero del magazine della trasmissione. L’annuncio di Sammy Hassan A parlare è soprattutto Sammy che comunica: “Ci siamo lasciati. È un fatto risalente alla prima settimana di luglio e se abbiamo aspettato a esternarlo in modo esplicito è solo perché prima di quel momento non eravamo ancora arrivati ... Leggi su tvzap.kataweb

