Star maleducate: Hailey Bieber su Tik Tok si scusa con la cameriera dopo una scortesia (Di venerdì 17 luglio 2020) Hailey Baldwin (in Bieber) diventa imprenditrice beauty sfoglia la gallery Anche le Star sbagliano. E, magari, poi chiedono scusa. Come ha fatto Hailey Baldwin, 23 anni, moglie di Justin Bieber. Dimostrando un fair play che non ci aspettavamo da una diva che appare sempre così algida e distaccata. Leggi anche › Coppie in quarantena, Justin Bieber e Hailey Baldwin: il loro matrimonio in una web serie ... Leggi su iodonna

sassybaeb : @RobertaRoebe E voglio aggiungere che io non devo star qui a filtrare le mie parole NON MALEDUCATE con la paura che… -

Ultime Notizie dalla rete : Star maleducate Charlize Theron: 'Si f***a Steven Seagal, è misogino e maleducato' Everyeye Cinema