Ponte sullo Stretto, il Pd chiede di realizzarlo con i fondi Ue. Bonelli (Verdi) a Zingaretti: “E’ il sogno di Berlusconi, lo volete realizzare voi?” (Di venerdì 17 luglio 2020) Investire una bella fetta dei circa 170 miliardi previsti per l’Italia dal Recovery Fund per realizzare il Ponte sullo Stretto: è la proposta contenuta nella risoluzione presentata da 20 deputati Partito democratico in commissione Ambiente che chiede al governo di inserire la grande opera, storicamente sponsorizzata dal centrodestra, tra quelle che dovrebbero usufruire dei finanziamenti europei per far ripartire il Paese dopo l’emergenza coronavirus. Una proposta criticata dagli alleati di maggioranza di Liberi e Uguali e dal coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli. Pubblichiamo la sua lettera rivolta al segretario del Pd, Nicola Zingaretti: Era l’11 ottobre 2006, la Camera dei deputati approvava la mozione del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Emagorno : Ha ragione la Ministra @elenabonetti , che questa sera sarà a Diamante per parlare delle misure messe in campo per… - GDS_it : #PontesulloStretto, #Salvini: 'Realizzarlo come quello di Genova' - emimatite : questo e non alla messa in sicurezza del territorio'. - guidoics : @HuffPostItalia il ponte sullo stretto è come il sesso degli angeli - luisa_chiari : RT @Grand_Battery: @GiovanniToti Scendi dal carro, impostore. Parlaci del ponte sullo stretto piuttosto. Dicci quando partono i lavori per… -