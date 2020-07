Misteri a Teheran (Di venerdì 17 luglio 2020) Se le bufale dei complottisti diventassero realtà il luogo dell’Armagheddon ove si sfideranno le potenze di una Terza Guerra Mondiale, sarebbe senza dubbio l’Itran . Proprio per questo le esplosioni che da molte settimane si sentirebbero tra il Centro di Teheran e le sedi di industrie note missilistiche fanno paura e colpisce la lentezza con la quale le notizie si diffondono e la stessa Ambasciata italiana a Teheran di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore italiano a Teheran , Giuseppe Perrone, hanno imbarazzo e Le notizie stentano a diffondersi anche attraverso le più grandi agenzie internazionali. Il tutto lo troviamo poi iniziando dal sito dell’Ambasciata ma si scopre che non c’è spiegazione è. On si capisce perché non si vuole svelare le cose come ... Leggi su ildenaro

Proprio per questo le esplosioni che da molte settimane si sentirebbero tra il Centro di Teheran e le sedi di industrie note missilistiche fanno paura e colpisce la lentezza con la quale le notizie si ...

Hisham al Hashimi potrebbe essere stato assassinato sia dalle milizie estremiste sciite che da militanti di Isis. E basterebbe questo dato per caratterizzare un intellettuale libero, non schierato, e ...

