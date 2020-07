Mark Rutte: chi è l’uomo che può affossare il sogno europeo (Di venerdì 17 luglio 2020) Quando gli hanno chiesto se al Consiglio europeo di questo weekend sarebbe stato trovato un accordo sul Recovery Fund, ha alzato le spalle: “Sono pessimista, le possibilità sono sotto al 50%”. Quando gli hanno domandato se ce l’ha con i paesi indebitati del sud Europa, ha spiegato che non ce l’ha con nessuno, “ma l’Italia e la Spagna devono imparare a fare da sole“. Quando gli hanno fatto notare che la solidarietà è un pilastro cruciale dell’Ue, ha risposto che anche le riforme strutturali sono importanti. E ha provato a convincere che, in certi casi, farsi prestare soldi può essere più conveniente che riceverli a fondo perduto. Mark Rutte, primo ministro dell’Olanda, è l’ostacolo più difficile nella trattativa per il piano di ... Leggi su tpi

