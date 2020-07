Juventus U23, ufficiale l’addio del tecnico: il comunicato (Di venerdì 17 luglio 2020) Juventus U23 – La società bianconera ha ufficializzato la separazione dal tecnico Fabio Pecchia. La notizia era nell’aria già da qualche settimana ma è stata confermato dopo che la squadra ha terminato la stagione nei playoff di Lega Pro. Si lavora sul possibile sostituto ma,secondo quanto riportato da Sky Sport, il profilo più quotato come successore è quello di Andrea Pirlo. Juventus U23: il comunicato Al termine di una stagione lunga, sicuramente particolare e decisamente positiva, Fabio Pecchia saluta la Juventus Under 23. Arrivato in bianconero la scorsa estate, il tecnico lascia la panchina dopo aver conquistato la Coppa Italia di Serie C e aver visto la corsa Playoff interrompersi con il pareggio contro la Carrarese. ... Leggi su juvedipendenza

