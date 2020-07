De Luca a Zingaretti: 'È andato a Milano a fare i brindisi e si è preso il Covid' (Di venerdì 17 luglio 2020) Agenzia Vista, Sorrento, 17 luglio 2020 16-07-20 De Luca a Zingaretti e' andato a Milano a fare i brindisi e si e' preso il Covid L'intervento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ... Leggi su leggo

«È andato a Milano a fare i brindisi e si è preso il Covid» Abbiamo anticipato di 20 giorni le misure prese poi dal Governo, anticipato decisioni prese dal Nord con grande ritardo De Luca: 'Zingaretti è andato a Milano a fare un brindisi, ma Dio c'è e ha beccato il Covid, non gli ho fatto gli auguri' De Luca dicendo la verità ha fatto fare l'ennesima figura di merda a Zingaretti

Sull'emergenza coronavirus la Campania ha "anticipato di 20 giorni le misure poi prese dal Governo. Ci ricordiamo alcune frasi come "Milano non si ferma", "Bergamo non si ferma". Un segretario di part ...Il presidente della Regione e segretario del Pd, Nicola Zingaretti. La sindaca Virginia Raggi. E poi parlamentari, consiglieri, funzionari e dirigenti di banca. La Corte dei Conti chiude l'inchiesta s ...