Beppe Grillo si riquota e raddoppia i prezzi delle interviste «per evitare appostamenti e inseguimenti» – Il tariffario (Di venerdì 17 luglio 2020) In momenti di crisi, è noto, chi trova terreno fertile punta a maggiori incassi. Ma i vertiginosi rialzi che Beppe Grillo ha applicato al suo tariffario sembrano più sottolineare – se ancora non fosse chiaro a qualcuno – quanto lo infastidisca essere disturbato dai cronisti e dai videomaker per interviste, foto e “battute”. E quindi: 10mila euro per ogni minuto di intervista live in tv o radio. Considerato che Grillo non si concede per meno di 8 minuti, il totale dà 80mila e l’Iva – neanche a dirlo – è esclusa. Va un poco meglio – ma resta insostenibile – al giornalista a cui serve l’intervista in formato scritto: 2 mila euro per ogni domanda e le questioni devono essere almeno cinque quindi, nella migliore ... Leggi su open.online

beppe_grillo : Onde evitare strani appostamenti ed inseguimenti spiacevoli, ecco il listino interviste e foto per l’anno in corso… - beppe_grillo : Il modo in cui produciamo, consumiamo e smaltiamo dispositivi elettronici è da tempo insostenibile. Abbiamo assolut… - HuffPostItalia : Beppe Grillo alza il 'prezzo' per le interviste - EvaMouz : RT @janavel7: @beppe_grillo Un uomo in vendita, come le sue creature M5s. - MarceVann : RT @cutolotto: @MarceVann @libellula58 @beppe_grillo @DinoGiarrusso @luigidimaio @vitocrimi @ferruccio_sansa ben fatto, io ho sentito più v… -

