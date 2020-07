Benevento, Vigorito elogia Inzaghi: “Ha restituito fiducia all’ambiente. Vive e ama il calcio” (Di venerdì 17 luglio 2020) La parola a Oreste Vigorito.Il presidente del Benevento, intervistato ai microfoni di B Magazine, si è espresso sul tecnico Filippo Inzaghi, tra i grandi protagonisti della risalita dei giallorossi in Serie A, avvenuta dopo una stagione di B al di sopra delle aspettative: "Noi Inzaghi lo avevamo cercato anche l’anno precedente ma aveva già dato la sua parola al Bologna. Io non lo conoscevo personalmente. Pasquale Foggia si, perché erano stati insieme al Milan e poi aveva lavorato col fratello alla Lazio. Quindi visto che me ne parlava benissimo gli ho dato carta bianca. Pippo per venire da noi ha rinunciato a un ingaggio molto più alto in rossoblu. Lui è così, credo che Inzaghi sarebbe felice di allenare anche i ragazzi dell’oratorio. ... Leggi su mediagol

