Antonella Elia sconvolta da un video di Pietro a Temptation Island: cosa avrà visto? (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella quarta puntata di Temptation Island in onda giovedì prossimo su Canale 5, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, saranno a quanto pare, protagonisti. Nelle prime anticipazioni andate in onda proprio ieri, sul finale della puntata di Temptation Island, abbiamo visto una Antonella Elia praticamente sconvolta. Ma è davvero successo qualcosa nel villaggio dei fidanzati oppure si tratta solo di un succulento video che fa venire l’appetito ma che poi non ci mostra la vera portata? Solo anticipazioni per attirare l’attenzione o davvero il buon Pietro si è finalmente svegliato e ha iniziato a giocare? Fino a questo momento, ... Leggi su ultimenotizieflash

