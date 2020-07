Agrigento: Procura sequestra discarica ex Presidente Sicindustria, 'suolo contaminato' (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, unitamente alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Agrigento, hanno eseguito su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, il sequestro preventivo dell'area occupata dalla discarica di rifiuti non pericolosi di Siculiana e attualmente in gestione alla Catanzaro costruzioni srl e dell'impianto in essa insistente, disposto con decreto dal Giudice per le indagini preliminari, Francesco Provenzano. Il provvedimento chiude una prima fase di indagini, compiute sin dall'anno 2018 dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, dirette dal Procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio e dal Sostituto ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Agrigento: Procura sequestra discarica ex Presidente Sicindustria, 'suolo contaminato' (2)... - TV7Benevento : Agrigento: Procura sequestra discarica ex Presidente Sicindustria, 'suolo contaminato'... - BonfanteGaia : RT @PatriziaRametta: GOVERNO COMPLICE CONTRO GLI ITALIANI ONESTI. I LAMPEDUSANI SONO STANCHI ..ARRIVI CONTINUI ANCHE CON IL COVID E I MIGRA… - badicea : RT @PatriziaRametta: GOVERNO COMPLICE CONTRO GLI ITALIANI ONESTI. I LAMPEDUSANI SONO STANCHI ..ARRIVI CONTINUI ANCHE CON IL COVID E I MIGRA… - gaiagioiared : RT @PatriziaRametta: GOVERNO COMPLICE CONTRO GLI ITALIANI ONESTI. I LAMPEDUSANI SONO STANCHI ..ARRIVI CONTINUI ANCHE CON IL COVID E I MIGRA… -

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento Procura Agrigento: Procura sequestra discarica ex Presidente Sicindustria, 'suolo contaminato' LiberoQuotidiano.it Agrigento: Procura sequestra discarica ex Presidente Sicindustria, 'suolo contaminato'

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, unitamente alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria d ...

"La discarica di Siculiana è illegale e può contaminare le acque", scatta il sequestro: tre indagati

Il comando carabinieri per la Tutela dell’ambiente - Nucleo operativo ecologico di Palermo, insieme alla Guardia di Finanza, nucleo di polizia economico finanziaria di Agrigento, ha eseguito - su ...

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, unitamente alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria d ...Il comando carabinieri per la Tutela dell’ambiente - Nucleo operativo ecologico di Palermo, insieme alla Guardia di Finanza, nucleo di polizia economico finanziaria di Agrigento, ha eseguito - su ...