Superbike, Melandri torna nel mondiale 2020 con il team Barni Ducati (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo stop dall'attività, annunciato circa un anno fa , è durato poco; Marco Melandri torna in sella e lo fa sempre in Superbike. Evidentemente ha ritrovato quegli stimoli smarriti o deve essere stato ... Leggi su gazzetta

igorducati : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - UFFICIALE Marco #Melandri a 38 anni torna a correre nel #Mondiale con Ducati #Barni. Prende il posto di Leon #… - dinoadduci : Melandri torna in pista: farà il mondiale 2020 con la Ducati del team Barni - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Superbike #Melandri torna in pista: farà il mondiale 2020 con la #Ducati del team #Barni - Gazzetta_it : #Superbike #Melandri torna in pista: farà il mondiale 2020 con la #Ducati del team #Barni - Motorsport_IT : #WSBK | Ufficiale: Marco Melandri torna in Superbike con Barni! -