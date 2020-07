Serie A: Spal-Inter 0-4 (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 16 LUG - L'Inter passeggia sul terreno dello stadio Paolo Mazza di Ferrara, travolgendo la Spal per 4-0. Di Candreva, dopo 37' di gioco, Biraghi al 10' della ripresa, Alexis Sanchez al ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : Gol! Spal - Inter 0-4, rete di Gagliardini R. (INT) - Gazzetta_it : Risultato finale, Spal-Inter 0-4 - Gazzetta_it : Gol! Spal - Inter 0-1, rete di Candreva A. (INT) - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A 33a giornata: L’Inter travolge la Spal, il Torino supera il Genoa - Italia_Notizie : Spal-Inter 0-4, nerazzurri volano al secondo posto. La Juve è a -6 -

FERRARA (ITALPRESS) - L'Inter vince anche a Ferrara e ritorna da sola al secondo posto in classifica. I ragazzi di Conte giocano una partita solida e senza particolari sbavature e passano con un netto ...Una stagione che si sta invece concludendo nel peggiore dei modi per gli emiliani, sempre più ultimi e ormai condannati alla retrocessione in Serie B. Di Biagio si affida alla coppia pesante ...