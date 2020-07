Sassuolo-Juventus 3-3, Sarri dopo la rimonta subita: “Siamo passivi. E’ un momento strano” (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juventus ha rischiato di replicare contro il Sassuolo la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan. In vantaggio (meritatissimo) di due gol dopo meno di un quarto d’ora, si è fatta raggiungere e superare prima di metterci una pezza e portare a casa un pareggino. Un clamoroso 3-3 che, complice lo 0-0 della Lazio a Udine, va letto come un ulteriore passo avanti verso lo scudetto. Stupisce come i bianconeri cambino atteggiamento e consistenza all’interno della stessa gara: “Preferirei prendere gol in contropiede che per passività”, ha commentato il tecnico Maurizio Sarri. L'articolo Sassuolo-Juventus 3-3, Sarri dopo la rimonta subita: “Siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

