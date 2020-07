Romina Power su tutte le furie: “Tre ore di inesattezze e ipotesi raccapriccianti sulla scomparsa di mia figlia Ylenia” (Di giovedì 16 luglio 2020) ″Tre ore di inesattezze e di raccapriccianti ipotesi sulla scomparsa di mia figlia Ylenia″. È lo sfogo di Romina Power che, in una nota diffusa dal suo legale, esprime tutta la sua rabbia e il suo disappunto per le ricostruzioni fatte dalla trasmissione spagnola “Lazos de Sangre” e si dice “fortemente provata dalla visione” della puntata del 24 giugno scorso, dedicata proprio alla scomparsa di Ylenia Carrisi. “Ho visto la trasmissione ‘Lazos de Sangre’ e sono sgomenta; quante persone hanno parlato di me, di Albano e di mia figlia Ylenia senza conoscere i dettagli, avanzando illazioni e fornendo dati errati. Nessuno mi ha contattato per conoscere la mia ... Leggi su ilfattoquotidiano

Secondo alcune indiscrezioni, Al Bano starebbe pianificando un futuro professionale senza Romina. Pronto a creare un nuovo duo. Nei mesi scorsi Al Bano ha messo in chiaro una volta per tutte che sta i ...

