Rai1, Coletta vago sul futuro di Elisa Isoardi. La Prova del Cuoco cancellata per «una evidente emorragia d’ascolti» (Di giovedì 16 luglio 2020) Elisa Isoardi Fuori menù. Nella prossima stagione televisiva, Elisa Isoardi non sarà più la reginetta dei fornelli di Rai1. E nemmeno un volto del daytime settimanale della rete. La Prova del Cuoco, trasmissione che conduceva stabilmente dal 2018, è stata infatti cancellata per lasciare spazio al nuovo format di Antonella Clerici: un cambiamento dettato dall’allarmante crollo degli ascolti in quella fascia, come spiegato dal direttore dell’ammiraglia Stefano Coletta. “Al mio arrivo, la mia decisione è stata quella di intervenire nelle situazioni emorragiche di ascolto. Nel caso della Prova del Cuoco, c’era una evidente e ... Leggi su davidemaggio

