Orrore a Milano: stuprata in pieno giorno al parco (Di giovedì 16 luglio 2020) Una donna è stata aggredita e stuprata sul Monte Stella di Milano (la collinetta di San Siro) mentre stava passeggiando col suo cane. È successo nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, come reso noto da via Fatebenefratelli. Stupro a Milano Vittima dell’aggressione è una donna italiana, di 45 anni. E’ stata violentata da un uomo da lei descritto come straniero, ieri … L'articolo Orrore a Milano: stuprata in pieno giorno al parco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

