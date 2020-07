Maltempo a Palermo, nubifragio si abbatte sulla città: due morti annegati, blackout e allagamenti (Di giovedì 16 luglio 2020) Maltempo a Palermo. Bomba d’acqua a Palermo, dove un violento nubifragio ha letteralmente sommerso parte della città, allagando strade e abitazioni. Due le persone che sono morte annegate nella propria vettura. Alcuni automobilisti, tra cui anziani, a nuoto hanno cercato di raggiungere un luogo sicuro, abbandonando i propri mezzi. Tra le zone più colpite via Messina Marine, con il Buccheri La Ferla allagato, e via Ugo La Malfa. l Maltempo sta mettendo in ginocchio il versante nord-orientale della Sicilia. In particolare, un violento nubifragio si sta abbattendo in queste ore su Palermo, dove si stanno verificando allagamenti e disagi, con traffico in tilt e auto completamente sommerse dalla pioggia battente. Due ... Leggi su limemagazine.eu

emergenzavvf : ?? #Palermo #maltempo, i sommozzatori dei #vigilidelfuoco hanno individuato l’auto sommersa dall’acqua in un sottop… - GiovanniToti : Vicini agli abitanti di #Palermo, colpita da un nubifragio che ha causato due morti, rimasti intrappolati nella lor… - ciropellegrino : Pensate a quanto male si deve avere dentro per spendere parole di odio in occasioni tragiche come quella di… - mistermeo : RT @cicciogia: Mentre #Palermo piange i morti dell'improvvisa ondata di maltempo, la campagna elettorale dello sciacallo verde continua. Pe… - Tele_Nicosia : Maltempo, a Palermo un metro d’acqua in 2 ore: nessuna vittima accertata -