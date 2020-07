Lewandowski, che paura! La polizia all’interno della sua villa a Monaco (Di giovedì 16 luglio 2020) Robert Lewandowski è stato protagonista di un episodio alquanto curioso. Il centravanti polacco è in questo momento in vacanza, e la sua villa a Monaco è rimasta chiusa ma custodita. Nella giornata di ieri sono state viste una serie di macchine della polizia andare con le sirene accese verso la villa dell’attaccante. IL MOTIVO Lewandowski Bayern (Getty Images) Secondo quanto riportato dal sito del giornale Tz, la causa dell’intervento improvviso da parte della polizia è stato un falso allarme. Si pensava inizialmente che qualcuno avesse potuto far irruzione all’interno della villa del bomber del Bayern Monaco, dal momento ... Leggi su itasportpress

OmniaFootball : @SpudFNVPN Lo scorso anno, con Piatek al Genoa che segnava ogni partita, Skoupski (compagno di nazionale) ci disse:… - Jordanesimo : Il prossimo anno comunque sia #Esposito che Luciano Agrume #Agoume vanno prestati all' #Atalanta, se non si vuole l… - Tini97Milan1899 : RT @DVACMILAN: Dico solo che il Bayern Monaco ha finito il proprio campionato con 100 goal fatti in 34 partite. Questi senza Lewandowski st… - vickythebug : RT @DVACMILAN: Dico solo che il Bayern Monaco ha finito il proprio campionato con 100 goal fatti in 34 partite. Questi senza Lewandowski st… - DVACMILAN : Dico solo che il Bayern Monaco ha finito il proprio campionato con 100 goal fatti in 34 partite. Questi senza Lewan… -

Ultime Notizie dalla rete : Lewandowski che Robert Lewandowski con la doppietta in Coppa di Germania supera i 50 gol stagionali Sport Fanpage Chi è Bill Stepien, il nuovo guru della campagna elettorale di Trump

Cambi all'ultimo momento nello staff elettorale del presidente americano: esce (parzialmente) Brad Parscale e arriva (a tempo pieno) Bill Stepien. Repubblicano operativo da decenni, sa bene come gesti ...

Nazionale, riparte l’avventura per il ct Mancini: subito un tour de force per il tecnico jesino

4' di lettura Senigallia 16/07/2020 - Sarà una estate di lavoro per l’allenatore dell’Italia Roberto Mancini. L’ex tecnico dell’Inter e del Manchester City, dal maggio del 2018 in sella alla panchina ...

Cambi all'ultimo momento nello staff elettorale del presidente americano: esce (parzialmente) Brad Parscale e arriva (a tempo pieno) Bill Stepien. Repubblicano operativo da decenni, sa bene come gesti ...4' di lettura Senigallia 16/07/2020 - Sarà una estate di lavoro per l’allenatore dell’Italia Roberto Mancini. L’ex tecnico dell’Inter e del Manchester City, dal maggio del 2018 in sella alla panchina ...