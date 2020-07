Firenze, il Seabin debutta nell’Arno: di cosa si tratta (Di giovedì 16 luglio 2020) debutta in Italia, precisamente nel fiume Arno di Firenze, il Seabin: si tratta di un cestino mangia plastiche e microplastiche presenti nell’acqua Il primo Seabin è stato installato nel fiume Arno di Firenze nei pressi del Ponte Vecchio grazie alla Coop Italia ed a LifeGate che lo realizza. Il progetto investe anche altre città d’Italia … L'articolo Firenze, il Seabin debutta nell’Arno: di cosa si tratta proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

StefaniaMarcone : RT @Coopitalia: Lo svuotamento del #seabin collocato in acqua nei punti di accumulo, raccoglie in media 500 kg di rifiuti plastici all’anno… - carlopilotti200 : RT @Coopitalia: Lo svuotamento del #seabin collocato in acqua nei punti di accumulo, raccoglie in media 500 kg di rifiuti plastici all’anno… - barbara15966503 : @rep_firenze Grande Seabin! Bisognerebbe solo educare l’uomo - controradio : Sull’Arno arriva Seabin, il cestino che pulisce l’acqua dalla plastica Autore: Chiara Brilli <p>Intervista di Chiar… - ChiaraFa1 : RT @Coopitalia: A #FIRENZE #coop e @lifegate installano oggi in Arno un #seabin dispositivo capace di recuperare plastica e microplastiche… -