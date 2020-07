Chiariello: “Queste ultime 5 partite serviranno a Lozano, ha diritto ad un'altra chance” (Di giovedì 16 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “A Bologna, il Napoli non ha fatto una gran partita. Leggi su tuttonapoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro: “Mi sono documentato sull’episodio su Milik in area d ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli in cui ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al finale di campionato in arrivo. Ecco le sue parole ...