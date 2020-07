Baldur's Gate III tra combattimento e stealth in un nuovo aggiornamento (Di giovedì 16 luglio 2020) Baldur's Gate III è l'RPG di Larian Studios tanto atteso dai fan e lo sviluppatore per l'occasione ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla pagina Steam del gioco in cui mostra come funzionano le diverse meccaniche sia di combattimento che di stealth.Per quanto riguarda il combattimento, dopo i feedback dei tester ora sarà dettato dall'iniziativa, proprio in stile D&D. "Ciò significa che in base ai risultati del tiro di iniziativa, sperimenterete un diverso puzzle tattico in ogni combattimento che mescola davvero tutto, ma vi consente comunque di reagire alle 'carte' che vi vengono 'distribuite', per così dire" afferma lo studio. "Tra il tiro dell'iniziativa e la pianificazione, dovreste essere in grado di avere una ... Leggi su eurogamer

Baldur's Gate III è l'RPG di Larian Studios tanto atteso dai fan e lo sviluppatore per l'occasione ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla pagina Steam del gioco in cui mostra come funzionano le ...

